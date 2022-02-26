В Одесі та області ввели комендантську годину і обмежили рух транспорту

В Одесі та області ввели комендантську годину і обмежили рух транспорту

Заборонено перебування людей на вулиці з 7 вечора до 6 ранку.

В Одесі та області з 26 лютого ввели комендантську годину. Вона діятиме від 19:00 до 6:00.

Про це повідомили в Одеській ОДА.

Заборонено перебування людей у зазначені години на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

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"Здійснювати перевірку документів у осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України", - йдеться у розпорядженні.

Крім того, 27 лютого заборонено рух транспортних засобів на території Одеської області, крім служб екстреної медичної допомоги, транспортним засобам спеціалізованого призначення, які виконують невідкладне службове завдання, за умови ввімкнення спеціальних світлових сигнальних пристроїв та автомобілів, рух яких дозволено за спеціальними перепустками.

Комендатська година також запроваджена у Харкові - від 18:00 до 6:00, Києві - від 17:00 до 8:00.