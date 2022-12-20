В Одесі та області запроваджують графіки відключень світла: що відомо

Найближчі кілька днів графік буде працювати в тестовому режимі.

В Одеській області запроваджують графік стабілізаційних відключень після того, як регіон тривалий час жив в режимі аварійних та екстрених відключень. Нові грфіки склали з урахуванням масованих обстрілів енергосистеми країни.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

Оновлений графік складається з трьох категорій:

Перша: світло є. Періоди, коли планується включення світла. Це білий колір на графіку.

Друга: світла немає. Періоди, коли заплановані відключення світла для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.

Третя: можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендуємо знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.

В компанії наголошують, що найближчі кілька днів графік буде працювати в тестовому режимі. Абонентів попросили звертатись до ДТЕК у разі відсутності адреси у графіку або неспівпадіння реальної ситуації з графіком.

Нагадаємо, після останньої атаки, коли Росія атакували Одещину дронами у ніч проти 10 грудня, було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Тоді без світла залишилися півтора мільйона осіб. В Одесі довелося відключити від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури. В області запровадили екстрені відключення.

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