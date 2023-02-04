В Одесі та районі через аварію на підстанції зникло світло: виникла пожежа (фото, відео)

Вранці 4 лютого на Одещині сталася аварія на одному з обєктів енергетичної інфраструктури Одеського району. Внаслідок цього багато громадян залишилися без електропостачання.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської районної державної адміністрації.

Зазначається, що зокрема знеструмлено частину Одеси.

"Сьогодні вранці на одному з ключових обєктів енергетичної інфраструктури Одеського району сталася аварія, внаслідок чого частина громад Одеського району та міста Одеси залишились без світла", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада наголошує, що нараз на об’єкті триває рятувальна операція. Енергетики роблять все можливе для відновлення електроенергії.

До слова, зранку мешканці у Мережі та Telegram-канали повідомили про пожежу в районі.

Нагадаємо, в Одеській області проблеми з електропостачанням збільшилися після останніх ракетних ударів РФ 26 січня. Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, через це мешканців Одещини можуть очікувати більш тривалі відключення світла, ніж це було раніше.

Зазначається, що тепер в області можуть почати в ручному режимі вимикати та вмикати будинки, які розташовані на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури. До слова, їх не вимикають взагалі.

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