В Одесі та регіоні пролунали вибухи: стало відомо, що сталося

На українців чекала тривожна ніч.
У ніч проти 14 вересня 2024 року за повідомленнями моніторингових каналів, у Чорноморську (Одещина) пролунали вибухи.
Пізніше звуки вибухів пролунали в Одесі.
"Одеса і Чорноморськ робота ППО по "Шахедам", - повідомляють у Повітряних Силах ЗСУ.
Також українські військові представили оновлення щодо руху ворожих ударних БпЛА:
1. БпЛА на Миколаївщині курсом на Баштанку;
2. БпЛА на Дніпропетровщині - курс західний;
3. БпЛА в Харківській області в південному напрямку;
4. Група БпЛА на межі Сумської та Полтавської областей, курс - західний;
5. БпЛА на Чернігівщині - курсом на Київ;
6. БпЛА на Кіровоградщині та Черкащині - курс південно-західний;
7. БпЛА на межі Київської та Житомирської областей;
8. Група БпЛА в районі Одеси.
Нагадаємо, що Україною кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху.
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