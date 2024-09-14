В Одесі та регіоні пролунали вибухи: стало відомо, що сталося

У ніч проти 14 вересня 2024 року за повідомленнями моніторингових каналів, у Чорноморську (Одещина) пролунали вибухи.

Пізніше звуки вибухів пролунали в Одесі.

"Одеса і Чорноморськ робота ППО по "Шахедам", - повідомляють у Повітряних Силах ЗСУ.

Також українські військові представили оновлення щодо руху ворожих ударних БпЛА:

1. БпЛА на Миколаївщині курсом на Баштанку;

2. БпЛА на Дніпропетровщині - курс західний;

3. БпЛА в Харківській області в південному напрямку;

4. Група БпЛА на межі Сумської та Полтавської областей, курс - західний;

5. БпЛА на Чернігівщині - курсом на Київ;

6. БпЛА на Кіровоградщині та Черкащині - курс південно-західний;

7. БпЛА на межі Київської та Житомирської областей;

8. Група БпЛА в районі Одеси.

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Нагадаємо, що Україною кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху.

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