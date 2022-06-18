В Одесі таки відкриють пляжний сезон, але з обмеженнями

В Одесі рятувальники визначили пляжі, де можна буде безпечно відпочивати та купатися в морі.
Проте надзвичайники ще проведуть перевірку пляжів Одеси на наявність ворожих мін і тоді вже дозволять відвідувати повністю розміновані ділянки.
Про це заявив голова МВС України Денис Монастирський у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.
"ДСНС визначила ділянки, де можна буде безпечно купатися в морі. Але в більшості місць Одеси на сьогоднішній день це небезпечно", – сказав міністр.
Нагадаємо, 11 червня до узбережжя Одеської області винесло ворожу міну. Вона здетонувала у морі.
Того ж дня на одному з пляжів Одеської області чоловік підірвався на невідомому предметі, коли зайшов у море.
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