В Одесі таки відкриють пляжний сезон, але з обмеженнями

В Одесі таки відкриють пляжний сезон, але з обмеженнями

В Одесі рятувальники визначили пляжі, де можна буде безпечно відпочивати та купатися в морі.

Проте надзвичайники ще проведуть перевірку пляжів Одеси на наявність ворожих мін і тоді вже дозволять відвідувати повністю розміновані ділянки.

Про це заявив голова МВС України Денис Монастирський у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"ДСНС визначила ділянки, де можна буде безпечно купатися в морі. Але в більшості місць Одеси на сьогоднішній день це небезпечно", – сказав міністр.

Нагадаємо, 11 червня до узбережжя Одеської області винесло ворожу міну. Вона здетонувала у морі.

Того ж дня на одному з пляжів Одеської області чоловік підірвався на невідомому предметі, коли зайшов у море.

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