В Одесі таксист-любитель Путіна заявив, що в Україні "нацисти його утискають", а "ракети запускають США"

Таксист також заявив, що він мріє виїхати до Росії, але мовляв, його не відпускають.

В Одесі таксист на прохання клієнтки відмовився вимкнути російську музику. Він заявив, що "це США запускає по Україні ракети, а довкола - всі нацисти".

Відео поширила у ТікТок користувачка Yulia.Kotiuk.

На кадрах дівчина просить таксиста вимкнути російську музику, на що він заявляє їй, що "його утискають, а він все життя слухає російське". Згодом таксист додає, що "якби він знав, що клієнтці не подобається російське, то він б відмовився її обслуговувати".

Далі чоловік заявляє, що мовляв на Україну "ракети летять не від Росії, а з Америки", а РФ нібито "звільнила Сирію від американців", щоправда зрівнявши зі землею міста у цій державі, що терористи зараз роблять і в Україні.

Таксист каже, що він мріє виїхати до Росії, але його нібито не відпускають. Він згодом додає, що Україна - "не його країна", бо тут живуть "нацисти і фашисти".

Нагадаємо, в Івано-Франківську спалахнув справжній скандал. У дворі між багатоповерхівками жінка почала зачіпати дівчинку через те, що та стрибала на скакалці.

Читайте також: