В Одесі таксист коригував обстріли під час поїздок з клієнтами

Зрадника затримано / © Associated Press

Реклама

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі ще одного агента ФСБ. Ним виявився завербований ворогом місцевий таксист, який коригував ракетно-дронові атаки РФ по місту.

Про це повідомляє СБУ.

«Фігурант відстежував локації Сил оборони та місцевих електропідстанцій, по яких росіяни готували нову серію повітряних ударів. Він діяв під прикриттям виконання замовлень із перевезення пасажирів по обласному центру та його околицям. Задокументовано, як прямуючи до клієнтів або повертаючись після виконання замовлень, агент фотографував периметри потенційних "цілей" та позначав їхні геолокації на мапах», — йдеться в повідомленні.

Реклама

Для фотофіксації та роботи з картографічними програмами зловмисник використовував смартфон та планшет. У подальшому фігурант узагальнював на них агентурні звіти для ФСБ.

Співробітники СБУ викрили агента і затримали його за місцем проживання.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Куп’янську ССО затримали ворожого коригувальника, який переховувався у місті. Як повідомили військові, інформацію про наявність ворожого інформатора в місті вони отримали завдяки радіоперехопленням. Противник діяв приховано: він постійно змінював локації, переховуючись у щільній міській забудові.