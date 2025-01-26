В Одесі працівники ТЦК зламали ребра та пробили легені сину журналістки: подробиці інциденту

В Одесі співробітники ТЦК побили сина журналістки Вікторії Колтуновой. Його вивезли за місто, вимагали гроші, били три години та залишили без свідомості. У результаті він отримав важкі травми, включаючи зламані ребра та пробиту легеню, і потребує операцій. Представниками в Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували вже на ситуацію.

Про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebook.

"Мого сина схопило ТЦК, вивезли за місто, і хоча в нього є всі документи про те, що я, його мати, і його дружина – інваліди 2 групи, його били близько трьох годин, вимагали гроші, а потім викинули на дорогу без свідомості, вирішивши, що він помер. Люди викликали швидку допомогу. У нього зламано три ребра, проколота легеня ребром, крововилив у легеню, забій селезінки та струс мозку. Зробили одну операцію на легені, але вона була невдалою, в понеділок будуть переробляти. Я в стресі. Нічого не розумію", - написала вона.

Вона розповіла "Думській", що інцидент стався 23 січня на вулиці Філатова, троє людей затягли її сина в автобус і почали бити. 51-річний чоловік є опікуном дружини та матері, які мають інвалідність, і сам страждає на астму.

"Повезли його на Заньковецьку, де приймальний пункт. Один із них вийшов, а коли повернувся — автобус розвернувся і поїхав у райвідділ. Максим зрадів, він думав, що зараз у поліції він покаже, що в "Дії", у "Резерві+" є всі документи, що в нього на руках інваліди. Але повезли його в Суворовський військкомат. Спочатку ці мужики йому кажуть: "Чуєш, ти або дзвони мамі, щоб гроші привезла, або йди туди, у військкомат". Він каже, що в моєї мами немає грошей. І його відвели в Суворовський військкомат. У цьому військкоматі вже подивилися в Резерві+ і кажуть: "Він нам не потрібен, у нього там купа інвалідів, ще астма. І ноги поламані. Викиньте його на вулицю", — розповіла Вікторія.

Журналістка повідомила, що поліція не прийняла заяву, а ТЦК пізніше вибачилося, визнавши свою провину.

У відповідь на звинувачення в побитті Максима Колтунова представниками ТЦК повідомили, що наразі проводиться службова перевірка. Створена комісія збирає докази та опитує свідків. Якщо факти підтвердяться, ТЦК надасть підтримку правоохоронцям для розслідування інциденту.

"Ми категорично засуджуємо будь-які прояви насильства або поведінку, що принижує людську гідність. Для нас це одна з найважливіших цінностей, якої мають дотримуватися всі без винятку", - йдеться у повідомленні.

У ТЦК наголосили, що військовослужбовці та співробітники повинні діяти виключно в рамках закону, дотримуючись Кодексу поведінки та прав людини. Будь-які порушення цих принципів є неприпустимими і тягнуть за собою відповідальність. Для запобігання подібним інцидентам проводяться навчання з прав людини та впроваджено додаткові механізми внутрішнього контролю.

Нагадаємо, юрист Орест Гладьо пояснив, що якщо чоловік сідає до транспортного засобу працівників ТЦК або поліції без протоколу, це вважається його добровільною згодою на доправлення до ТЦК.

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