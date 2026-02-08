ТСН у соціальних мережах

В Одесі тіло немовляти знайшли у смітнику: що з’ясувала поліція

В Одесі поліція розслідує обставини смерті новонародженої дитини, тіло якої знайшли у сміттєвому баку.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Жахлива знахідка в Одесі

Жахлива знахідка в Одесі / © Поліція Одеської області

В Одесі у сміттєвому баку знайшли тіло немовляти.

Про це передає поліція Одеської області.

Подія сталася у Пересипському районі Одесі. Про неї до поліції повідомила місцева жителька.

Правоохоронці встановили особу матері — 37-річної містянки. Жінка має двох неповнолітніх дітей, однак кілька років тому була позбавлена батьківських прав. Наразі її оглядають лікарі.

«Плід направлено на судово-медичну експертизу в рамках провадження, розпочатого за ознаками ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою „природня смерть“. Слідство триває. Встановлюються всі обставини події», — розповіли у поліції.

У місцевих пабліках додають, що жінка була на сьомому місяці вагітності і народила вдома вже мертву дитину. Після чого вирішила позбавитися тіла, викинувши у смітник. Також відомо, що горе-мати має ще двох дітей, яких раніше вже забрали з сім’ї.

Раніше повідомлялося, що 15-річна мешканка Житомира народила хлопчика та викинула на смітник.

