В Одесі тіло немовляти знайшли у смітнику: що з’ясувала поліція

Жахлива знахідка в Одесі / © Поліція Одеської області

В Одесі у сміттєвому баку знайшли тіло немовляти.

Про це передає поліція Одеської області.

Подія сталася у Пересипському районі Одесі. Про неї до поліції повідомила місцева жителька.

Правоохоронці встановили особу матері — 37-річної містянки. Жінка має двох неповнолітніх дітей, однак кілька років тому була позбавлена батьківських прав. Наразі її оглядають лікарі.

«Плід направлено на судово-медичну експертизу в рамках провадження, розпочатого за ознаками ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою „природня смерть“. Слідство триває. Встановлюються всі обставини події», — розповіли у поліції.

У місцевих пабліках додають, що жінка була на сьомому місяці вагітності і народила вдома вже мертву дитину. Після чого вирішила позбавитися тіла, викинувши у смітник. Також відомо, що горе-мати має ще двох дітей, яких раніше вже забрали з сім’ї.

