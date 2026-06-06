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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
356
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1 хв

В Одесі трагічно загинула дитина — деталі

В Одесі 11-річна дівчинка впала з даху багатоповерхового будинку. Від отриманих травм вона померла на місці.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Поліція

Поліція

Поліцейські встановлюють обставини загибелі 11-річної дівчинки в Одесі, яка, за попередніми даними, впала з даху багатоповерхового будинку.

Про це повідомили в Одеському районному управлінні поліції.

За попередньою інформацією правоохоронців, дитина стрибнула з даху 17-поверхового будинку, в якому проживала, та впала на дах прибудови, де розташований торговельний центр.

Від отриманих травм дівчинка загинула на місці.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, у Бучі двоє підлітків проникли на територію одного з будівництв. Один із них, 11-річний хлопчик, заліз на будівельний кран і, попередньо, стрибнув вниз.

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Дата публікації
Кількість переглядів
356
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