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В Одесі трагічно загинула дитина — деталі
В Одесі 11-річна дівчинка впала з даху багатоповерхового будинку. Від отриманих травм вона померла на місці.
Поліцейські встановлюють обставини загибелі 11-річної дівчинки в Одесі, яка, за попередніми даними, впала з даху багатоповерхового будинку.
Про це повідомили в Одеському районному управлінні поліції.
За попередньою інформацією правоохоронців, дитина стрибнула з даху 17-поверхового будинку, в якому проживала, та впала на дах прибудови, де розташований торговельний центр.
Від отриманих травм дівчинка загинула на місці.
На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
Нагадаємо, у Бучі двоє підлітків проникли на територію одного з будівництв. Один із них, 11-річний хлопчик, заліз на будівельний кран і, попередньо, стрибнув вниз.