В Одесі трагічно загинула працівниця ОДА: фото

Внаслідок негоди в Одесі загинули люди / © Facebook/Геннадій Труханов

Реклама

Однією із жертв негоди в Одесі, під час якої місто затопило через аномальну зливу, стала працівниця Одеської обласної державної адміністрації Надія Мишей.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Одеської ОДА e п’ятницю, 3 жовтня.

У повідомленні йдеться, що 23-річна жінка була працівницею управління з питань містобудування та архітектури.

Реклама

«30 вересня ввечері вона припинила виходити на зв’язок після 19:00. Інформація про зникнення поширювалася соціальними мережами. Дякуємо всім, хто відгукнувся і намагався допомогти в пошуках», — повідомили в ОДА.

Працівниця Одеської обласної державної адміністрації Надія Мишей / © Одеська облдержадміністрація

У повідомленні уточнили, що тіло загиблої працівниці було знайдено у провулку Сергія Ейзенштейна.

«З поваги до батьків Надії, які перебували за кордоном, ми повідомляємо про цю втрату лише зараз. Щирі співчуття родині Надії, друзям і всім, хто її знав. Світла пам’ять», — йдеться у некролозі.

Як повідомлялося раніше, у вівторок, 30 вересня, в Одесі випала рекордна кількість опадів, що більш ніж удвічі перевищує місячну норму. За добу випало 94 мм опадів, що становить 224% місячної норми.

Реклама

Причиною цього був не лише локальний циклон, а й кліматичні зміни, які посилюють інтенсивність дощів у регіоні.

Нагадаємо, жертвами негоди в Одесі стало 10 людей. Напередодні, 2 жовтня, рятувальники закінчили пошукові роботи.