В Одесі троє військових з ТЦК побили поліцейського: деталі інциденту

В Одесі правоохоронці затримали трьох військовослужбовців районного ТЦК та СП, які вчинили бійку з поліцейським. Один із нападників перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомила поліція Одеської області.

Інцидент із побиттям в Одесі стався кілька днів тому, коли дільничний офіцер поліції доправляв порушника військового обліку до одного з відділів районного ТЦК та СП.

За даними правоохоронців, троє військовослужбовців, один із яких був п’яним, у центрі комплектування почали проявляти агресію до поліцейського та нецензурно лаялися. Коли поліцейський зробив військовим зауваження, ті вчинили бійку.

Слідчі поліції розпочали провадження за фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. Максимальне покарання за цей злочин — до п’яти років ув’язнення.

Військовослужбовцям ТЦК повідомлено про підозру. Фігурантів затримали і зараз вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Поліцейські клопочуть щодо обрання їм запобіжних заходів. Слідство триває.

Нагадаємо, напередодні в Одесі у Київському районному ТЦК доправлений поліцією за порушення правил обліку чоловік порізав собі вени під час оформлення документів. За даними військових, затриманий спробу самокаліцтва вчинив демонстративно з метою тиску та уникнення призову. У ТЦК додали, що постраждалий поводився агресивно, погрожував персоналу ножем і заважав медикам надавати допомогу, проте зрештою був госпіталізований.