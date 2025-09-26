- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
В Одесі у росіянки конфіскували телефон за "аморальну поведінку": що вона робила
Жінка на суді провину визнала та розкаялась.
В Одесі громадянка Росії знімала та поширювала порнографічні відео. За це її засудили до іспитового терміну та конфіскували телефон.
Про це йдеться у вироку Приморського районного суду м. Одеси.
За даними суду, уродженка Москви, громадянка Росії, від травня 2025 року виготовляла порнографічні відео. Вона публікувала їх в одному із месенджерів та 1000 грн надавала доступ до цього.
На суді жінка провину визнала повністю та «показала, що виготовляла, зберігала з метою розповсюдження та розповсюджувала відеопродукцію порнографічного характеру через Telegram-канал, доступ до якого надається шляхом переходу за посиланням».
Суд проаналізував матеріали справи та визнав жінку винною за ч. 2 ст. 301 КК України. Громадянку РФ засудили до 1 року іспитового терміну.
Також у неї конфіскували Iphone 13.
Нагадаємо, в Одесі суд забрав у жінки «іграшки для дорослих» та оштрафував її на 17 000 грн.