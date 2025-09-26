В Одесі у росіянки конфіскували телефон за "аморальну поведінку": що вона робила

В Одесі покарали росіянку через поширення порно / © Credits

В Одесі громадянка Росії знімала та поширювала порнографічні відео. За це її засудили до іспитового терміну та конфіскували телефон.

Про це йдеться у вироку Приморського районного суду м. Одеси.

За даними суду, уродженка Москви, громадянка Росії, від травня 2025 року виготовляла порнографічні відео. Вона публікувала їх в одному із месенджерів та 1000 грн надавала доступ до цього.

На суді жінка провину визнала повністю та «показала, що виготовляла, зберігала з метою розповсюдження та розповсюджувала відеопродукцію порнографічного характеру через Telegram-канал, доступ до якого надається шляхом переходу за посиланням».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жінку винною за ч. 2 ст. 301 КК України. Громадянку РФ засудили до 1 року іспитового терміну.

Також у неї конфіскували Iphone 13.

Нагадаємо, в Одесі суд забрав у жінки «іграшки для дорослих» та оштрафував її на 17 000 грн.