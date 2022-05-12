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В Одесі українські захисники під час риття окопів знайшли античні амфори (фото)

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В Одесі українські захисники під час риття окопів знайшли античні амфори (фото)

Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони Одеси

Українські військові випадково допомогли археологам під час риття шанців.

В Одесі українські військові під час проведення фортифікаційних робіт знайшли античні амфори.

Про це пише пресслужба бригади територіальної оборони міста Одеса.

Історичні артефакти датовані приблизно V-IV сторіччям до н.е. Знахідки були передані співробітникам Одеського археологічного музею НАН України, які пообіцяли додати їх до колекції музею.

© 126 окрема бригада територіальної оборони Одеси
Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони Одеси
© 126 окрема бригада територіальної оборони Одеси
Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони Одеси

Нагадаємо, 9 травня російські війська кілька разів завдали ракетних ударів по Одесі. Це сталося саме того дня, коли до міста завітав президент Євроради Шарль Мішель.

Повідомлялося про одного загиблого та п'ятьох поранених внаслідок ворожих атак.

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