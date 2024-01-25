В Одесі унаслідок удару безпілотниками понівечена житлова багатоповерхівка, вигоріли складські приміщення

Внаслідок вечірньої атаки шахедами в Хаджибейському районі Одеси понівечена житлова багатоповерхівка, а також вигоріли складські приміщення. Інформація щодо постраждалих уточнюється

Пожежу в новобудові приборкано.

Як зазначив мер Одеси Геннадій Труханов, на верхніх поверхах пошкоджено міжповерхове перекриття, ступень пошкодження тримальних конструкцій визначатимуть фахівці, - повідомляють у соціальних мережах.

Також Геннадій Труханов повідомив, що один постраждалий доставлений в міську лікарню з опіками, перебуває в стані середньої тяжкості. Інший - отримав забій при падінні, надана медична допомога, від госпіталізації відмовився.

Зранку на місці працюватимуть комунальні служби, оперативний штаб фіксуватиме пошкодження майна.

"Одеса. Російські окупаційні війська атакували місто. Пошкоджено багатоповерховий будинок та складське приміщення. Наразі відомо про одну поранену людину. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місцях уражень спалахнули пожежі, які гасять співробітники ДСНС. Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки та збирають докази воєнного злочину Росії", - додають у МВС України.

Нагадаємо, ввечері 24 січня в Одесі пролунав вибух. Ворожий "Шахед" упав на багатоповерхівку, спричинивши пожежу.

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