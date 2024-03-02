В Одесі унаслідок ворожого нападу обвалилася частина одного з будинків у густонаселеному районі

Стали відомі подробиці ворожої атаки на Одесу.

В Одесі пошкоджені багатоповерхівки - обвалилася частина одного із будинків.

"Чергова терористична атака на мирно спляче місто. Густонаселений район. Тут просто жах. На місці працюють рятувальники, муніципальні та аварійні служби. Ведуться розбори завалів", - сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Наразі відомо про одного загиблого - молода людина. Постраждалим надається медична допомога.

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Також пошкоджено інженерні мережі та котельню, прилеглі будинки відключено від опалення.

Нагадаємо, що раніше окупанти завдали ударів безпілотниками по Харкову.

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