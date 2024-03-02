Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Одесі унаслідок ворожого нападу обвалилася частина одного з будинків у густонаселеному районі

В Одесі унаслідок ворожого нападу обвалилася частина одного з будинків у густонаселеному районі

Ведуться розбори завалів / Фото: t.me/trukhanovodessa

Триває тривожна ніч для українців

Стали відомі подробиці ворожої атаки на Одесу

В Одесі пошкоджені  багатоповерхівки - обвалилася частина одного із будинків. 

"Чергова терористична атака на мирно спляче місто. Густонаселений район. Тут просто жах. На місці працюють рятувальники, муніципальні та аварійні служби. Ведуться розбори завалів", - сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Наразі відомо про одного загиблого - молода людина. Постраждалим надається медична допомога.  

Також пошкоджено інженерні мережі та котельню, прилеглі будинки відключено від опалення. 

Нагадаємо, що раніше окупанти завдали ударів безпілотниками по Харкову

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація