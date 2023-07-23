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В Одесі унаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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1863
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В Одесі унаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи

Ворог атакував Одесу

В Одесі відбулася чергова атака ворога.

Є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи.

Про це інформує очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у соціальних мережах. 

Інформація про постраждалих уточнюється.

Шановні одесити та жителі області, у випадку повторної повітряної тривоги - швидко прямуйте в укриття та будьте там до відбою! 

"Окремо звертаюсь до адміністраторів телеграм-каналів та блогерів: не викладайте зараз наслідки ворожих атак! Не допомагайте ворогу!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше в Одеській області пролунали потужні вибухи

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Перегляди
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