В Одесі унаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи

В Одесі відбулася чергова атака ворога.
Є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи.
Про це інформує очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у соціальних мережах.
Інформація про постраждалих уточнюється.
Шановні одесити та жителі області, у випадку повторної повітряної тривоги - швидко прямуйте в укриття та будьте там до відбою!
"Окремо звертаюсь до адміністраторів телеграм-каналів та блогерів: не викладайте зараз наслідки ворожих атак! Не допомагайте ворогу!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше в Одеській області пролунали потужні вибухи.
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