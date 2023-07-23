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В Одесі унаслідок ворожої атаки зруйновано Спасо-Преображенський собор: з-під завалів дістали ікону-покровительку міста

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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В Одесі унаслідок ворожої атаки зруйновано Спасо-Преображенський собор: з-під завалів дістали ікону-покровительку міста

Вночі ворог атакував Одесу / Фото: ТСН.ua

В ніч проти 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.

На місце прибув міський голова Геннадій Труханов. 

Про це інформує Telegram-канал з новинами та офіційними коментарями органів влади Одеси. 

Крім значних пошкоджень будівлі постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси. 

Наразі на місці працюють рятувальники та міські комунальні служби.

Також унаслідок нічної російської атаки є загиблий. Представники влади вже висловили свої співчуття родині загиблого. 

Додамо, що унаслідок ворожої атаки в Одесі постраждало 18 осіб, серед них - 4 дітей. До лікарень міста госпіталізовано 14 людей, троє з них – діти. 

Нагадаємо, що в Одесі унаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи

Нагадаємо, що раніше в Одеській області пролунали потужні вибухи

Також Запоріжжю загрожувала ворожа балістика

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Дата публікації
Перегляди
1281
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