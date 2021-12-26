В Одесі ув'язнений намагався втекти з СІЗО: його зупиняли пострілами

В Одесі ув'язнений намагався втекти з СІЗО: його зупиняли пострілами

Постовий вистрелив втікачеві у ногу, адже на попереджувальний сигнал вгору зловмисник не відреагував.

В Одесі 34-річний чоловік намагався втекти з СІЗО. Порушника зупиняли за допомогою вогнепальної зброї.

Про це інформує поліція Одеської області.

34-річний уродженець Харківщини, який перебував під вартою за підозрою у скоєнні наркозлочину, вирішив втекти.

"Близько сьомої години ранку черговий повідомив постовому про правопорушника, який біг до стін слідчого ізолятора", — розповіли у поліції.

Працівник внутрішньої служби попередив порушника про застосування вогнепальної зброї та, відповідно до закону, вистрілив спочатку у повітря. Проте зловмисник не реагував. Тоді постовий вистрелив втікачеві у ногу. Порушнику викликали "швидку" і доправили до лікарні.

За фактом замаху на втечу з-під варти розпочате досудове розслідування. За спробу втечі порушникові загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Києві затримали небезпечного злочинця, який втік з-під варти Ірпінського міського суду.