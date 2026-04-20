730
1 хв

В Одесі в автівці виявили тіло депутата міської ради

У поліції не виключають самогубство.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Поліція з'ясовує всі причини та обставини

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 20 квітня, в Одесі тіло чоловіка було виявлено в автівці на одній із вулиць міста.

Про це повідомили у поліції.

Попередньо встановлено, що він міг скоїти самогубство із застосуванням вогнепальної зброї.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Всі обставини події встановлюються. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За даними місцевих ЗМІ, йдеться про 51-річного Олександра Іваницького.

Нагадаємо, у Сокільниках на Львівщині сталася смертельна аварія за участі народного депутата від «Слуги народу» Ореста Саламахи.

