В Одесі в автівці виявили тіло депутата міської ради
У поліції не виключають самогубство.
Сьогодні, 20 квітня, в Одесі тіло чоловіка було виявлено в автівці на одній із вулиць міста.
Про це повідомили у поліції.
Попередньо встановлено, що він міг скоїти самогубство із застосуванням вогнепальної зброї.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Всі обставини події встановлюються. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
За даними місцевих ЗМІ, йдеться про 51-річного Олександра Іваницького.
