В Одесі в обміннику чоловікові видали зайві 88 тисяч гривень: чим все закінчилося

В Одесі в обміннику чоловікові видали зайві 88 тисяч гривень: чим все закінчилося

Клієнт повернув гроші назад.

В Одесі на вулиці Преображенській до пункту обміну валют прийшов чоловік, щоб обміняти польські злоті на гривні. Однак касир помилково купила злоті за курсом долара. Дівчина видала клієнту на 88 тисяч гривень більше.

Про інцидент повідомив місцевий Телеграм-канал.

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Адміністрація пункту обміну валюти оголосила про пошуки чоловіка. Пізніше клієнт сам з'явився і повернув гроші.

"Я не знаю, як вам дякувати, він щойно приніс гроші, ми тут в шоці всі сидимо... Дівчина досі не вірить", – йдеться у дописі повідомлення.

Нагадаємо, у Бердянську Запорізької області безпритульна жінка, порпаючись у смітнику, знайшла пакет зі 110 тисячами гривень. Не вагаючись, вона віддала його власнику, натомість отримала нагороду - 100 грн. Жінка сказала, що якби привласнила собі гроші, ніколи б не була щасливою.

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