В Одесі в пологовому померло немовля: деталі справи
Мати дівчинки звинувачує лікарів у невчасному наданні допомоги. Поліція відкрила кримінальне впровадження.
В Одеському пологовому будинку №5 померло немовля. Міський департамент охорони здоровʼя розпочав перевірку за фактом смерті дитини.
Тим часом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі дитини в Одеському пологовому будинку №5. Слідство триває, правоохоронці встановлюють обставини трагедії.
Мати, Олена Бойко, звинувачує медичних працівників у халатності та невчасному наданні допомоги. Відповідний пост вона опублікувала у Facebook.
За її даним, «лікарі ігнорували скарги, затягували з кесаревим розтином та не реагували на очевидні ознаки ускладнень».
Речниця міського департаменту охорони здоров’я Олена Вельможко повідомила «Суспільному», що наразі здійснюється перевірка цього випадку.
«Наразі департаментом охорони здоровʼя, акушерсько-гінекологічною службою із залученням зовнішніх експертів здійснюється перевірка цього випадку, медичної документації, беруться пояснення в медичних працівників. Усі коментарі відносно того, що призвело до цієї ситуації, будуть надані після завершення цієї перевірки та отримання висновків фахівців», — сказала Олена Вельможко.
Раніше повідомлялося, що поліція Тернопільської області розслідує смерть дитини у породіллі, якій зробили кесарів розтин.