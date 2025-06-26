ТСН у соціальних мережах

В Одесі в пологовому померло немовля: деталі справи

Мати дівчинки звинувачує лікарів у невчасному наданні допомоги. Поліція відкрила кримінальне впровадження.

У пологовому померло немовля

У пологовому померло немовля / © pixabay.com

В Одеському пологовому будинку №5 померло немовля. Міський департамент охорони здоровʼя розпочав перевірку за фактом смерті дитини.

Тим часом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі дитини в Одеському пологовому будинку №5. Слідство триває, правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

Мати, Олена Бойко, звинувачує медичних працівників у халатності та невчасному наданні допомоги. Відповідний пост вона опублікувала у Facebook.

За її даним, «лікарі ігнорували скарги, затягували з кесаревим розтином та не реагували на очевидні ознаки ускладнень».

Речниця міського департаменту охорони здоров’я Олена Вельможко повідомила «Суспільному», що наразі здійснюється перевірка цього випадку.

«Наразі департаментом охорони здоровʼя, акушерсько-гінекологічною службою із залученням зовнішніх експертів здійснюється перевірка цього випадку, медичної документації, беруться пояснення в медичних працівників. Усі коментарі відносно того, що призвело до цієї ситуації, будуть надані після завершення цієї перевірки та отримання висновків фахівців», — сказала Олена Вельможко.

Раніше повідомлялося, що поліція Тернопільської області розслідує смерть дитини у породіллі, якій зробили кесарів розтин.

