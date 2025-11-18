- Дата публікації
В Одесі вандали розбили музей під час нічної атаки: хто за цим стоїть
В Одесі невідомі вандали зруйнували піраміду-музей на Приморському бульварі під час нічної атаки.
В ніч на 19 листопада в центрі Одеси невідомі вандали розбили піраміду-музей на Приморському бульварі — знаковий об’єкт, створений зусиллями сотень науковців.
Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Одеського району Сергій Лисак.
“Доки наша країна бореться з зовнішнім ворогом, всередині ми маємо ще й внутрішнього”, — наголосив Лисак.
Інцидент стався в той час, коли в декількох регіонах України лунали повітряні тривоги через ракетні обстріли. Це вже другий подібний акт вандалізму за останній рік.
Лисак підкреслив, що дії зловмисників — це злочин проти історії й культурної пам’яті міста, і зазначив, що міська влада вже звернулася до правоохоронних органів. Посадовець також пообіцяв особисто контролювати хід розслідування.
Нагадаємо, унаслідок масованої дронової атаки російських військ на Дніпро в ніч проти 18 листопада постраждали двоє містян. Удари спричинили пожежі та пошкодили значну кількість цивільних об’єктів, зокрема будівлю медіа, шість багатоквартирних будинків, СТО, магазини, заклад харчування та понад 20 машин.