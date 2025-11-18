В Одесі вандали розбили музей під час нічної атаки: хто за цим стоїть

В Одесі вандали розбили музей / © Одеська ОВА

Реклама

В ніч на 19 листопада в центрі Одеси невідомі вандали розбили піраміду-музей на Приморському бульварі — знаковий об’єкт, створений зусиллями сотень науковців.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Одеського району Сергій Лисак.

“Доки наша країна бореться з зовнішнім ворогом, всередині ми маємо ще й внутрішнього”, — наголосив Лисак.

Реклама

Інцидент стався в той час, коли в декількох регіонах України лунали повітряні тривоги через ракетні обстріли. Це вже другий подібний акт вандалізму за останній рік.

© із соцмереж

Лисак підкреслив, що дії зловмисників — це злочин проти історії й культурної пам’яті міста, і зазначив, що міська влада вже звернулася до правоохоронних органів. Посадовець також пообіцяв особисто контролювати хід розслідування.

Нагадаємо, унаслідок масованої дронової атаки російських військ на Дніпро в ніч проти 18 листопада постраждали двоє містян. Удари спричинили пожежі та пошкодили значну кількість цивільних об’єктів, зокрема будівлю медіа, шість багатоквартирних будинків, СТО, магазини, заклад харчування та понад 20 машин.