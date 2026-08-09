В Одесі вчителька випала з другого поверху, миючи шкільні вікна: керівництво вже «вмило руки»

Одеська школа. Фото: osvita-omr.gov.ua

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В одній зі шкіл Одеси вчителька молодших класів випала з вікна другого поверху школи під час миття вікон.

Про це пише місцеве видання «Інтент».

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Наразі жінка перебуває у стані середньої тяжкості. Медики діагностували у неї відкриті переломи обох гомілок та важкий травматичний шок.

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Водночас, у Департаменті освіти запевнили, що нібито жінка вирішила помити вікно з власної ініціативи.

«Будь-яких доручень щодо миття вікон вчителям не давали. Вчителька, яка перебуває в лікарні, це підтверджує. З її слів, це була її особиста ініціатива. Перевірка триває, тому остаточного висновку ще немає», — запевнила директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Юлія Філлер.

Готувалися до «об’їзду»?

Такій заяві не повірили у Мережі.

Освітній експерт, колишній очільник Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук припустив, що це пов’язано з тим, що «школи почали готуватися до так званих обʼїздів».

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«Якщо хтось не знає, то ця процедура, котра родом із срср, передбачає, що до шкіл почергово приїжджає місцеве начальство і перевіряє, як школа підготовлена до нового навчального року», — пише освітянин.

Такий стан речей Лікарчук називає «повним сюром, адже виходить, що ті, хто відповідає за створення умов для роботи закладу освіти, приїжджають, щоб перевірити, як ці умови створили директор школи та вчителі.

«А так як у того начальства бюджетних коштів завжди вистачає на плитку, траву, дерева та вазони, але не вистачає на обслуговуючий персонал для шкіл, то вчителі самі вимушені мити вікна, кабінети, коридори, місця загального прибирання. Щоб оте саме начальство приїхало і пальчиком потикало на недоліки. А потім — пригостилося кавуською із бутербродами та й поїхало далі. Щиро співчуваю вчительці, яка зазнала травм. Але упевнений, що цапом-відбувайлом буде саме вона. Ні директор, ні жоден чиновник не признається, що саме за їхніми командами вона полізла мити вікна. Спробувала б не полізти», — зазначив Лікарчук.

У коментарях користувачі обурилися, що педагоги мають мити вікна і робити ремонти в школі.

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Нагадаємо, що в Україні на 20% підвищать зарплати вчителів та удвічі збільшать стипендії.

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