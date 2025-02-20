В Одесі вибухнув невідомий предмет: перші подробиці з місця події

Внаслідок вибуху було пошкоджено три автомобілі.

В Одесі у четвер, 20 лютого, стався вибух на місці для паркування автівок. Пошкоджено кілька транспортних засобів. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Про це повідомили в Головному управлінні національної поліції в Одеській області.

"Попередньо, унаслідок детонації невідомого предмету пошкоджено три автівки. На щастя, люди не постраждали", – йдеться у повідомленні.

В поліції не надали інформації щодо власників пошкоджених автівок. На місці події працюють вибухотехніки, криміналісти, слідчі та оперативники поліції, щоб встановити всі обставини вибуху та виявити причетних осіб.

Нагадаємо, в Миколаєві викрили чотирьох неповнолітніх, які готували теракт у центрі Миколаєва 14 лютого 2025 року на замовлення російських спецслужб. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

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