В Одесі відбулося прощання з убитим активістом Дем'яном Ганулом (фото)

Понад півтори сотні людей зібралися в одеському Соборі Різдва Христового, щоб попрощатись з активістом.
В Одесі в Соборі Різдва Христового ПЦУ попрощалися з активістом Демʼяном Ганулом, чия трагічна загибель стала великим ударом для місцевої громади.
Про це повідомило Hromadske.
"Провести Ганула в останню путь зібралися понад півтори сотні людей. Серед них — військовослужбовці, активісти, родичі та містяни", - йдеться у повідомленні.
На церемонії прощання з Демʼяном Ганулом одесити принесли державні прапори та червоно-чорні стяги, обгортаючи їх навколо себе як символ пам'яті.
"Декілька пострілів були випущені у голову кожного з нас, хто дозволяє собі назвати “руский мир” злом. Кожному українцю, який хоче бути вільним на своїй землі", — сказав у своїй промові священник.
На прощанні з Демʼяном Ганулом його дружина Жанна Вознюк подякувала всім за підтримку і сказала, що смерть її чоловіка — це не лише її власна втрата, а й величезна втрата для Одеси та України, а також "тріумф зла".
Нагадаємо, в центрі Одеси 14 березня чоловік застрелив громадського активіста і волонтера Дем’яна Ганула. Пізніше голова МВС Клименко повідомив, що підозрюваного у вбивстві Дем’яна Ганула затримано.
ТСН зібрав все, що відомо про резонансне вбивство і хто такий Дем’ян Ганул.
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