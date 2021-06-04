В Одесі відкривають центри вакцинації від коронавірусу: де знайти і як записатися

Вони працюватимуть лише на вихідних.

В Одесі 6 червня відкриють три центри вакцинації населення від коронавірусу. Вже з'явилися адреси.

Про це повідомили в Одеському обласному центрі громадського здоров’я.

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В центрах щеплюватимуть всіх бажаючих, які попередньо зареєструвалися на порталі и в додатку ДІЯ, або за вказанними телефонами.

Центри працюватимуть від 9:00 до 17.00 за наступними адресами:

• ТЦ "Мегадом", вул. Толбухіна, 135, тел. для запису: 095-706-19-77

• ТЦ "Fontan Sky", пров. Семафорний, 4, тел. для запису: 097-542-08-57

• ЗОШ №15, вул. Кримська, 80-а

Перевага надаватиметься літнім людям та людям з хронічними захворюваннями. Для щеплення використовуватиметься вакцина Coronavac. Вона вводиться двома дозами з інтервалом у 28 днів. За кожною людиною, яка отримає першу дозу, друга буде “закріплена”. За кілька днів до її введення людині зателефонують та запросять на щеплення.

"Усі співробітники центрів вакцинації населення пройшли тренінги щодо роботи з цією вакциною та інструктаж щодо безпечної організації роботи в центрі. Медики та волонтери забезпечуватимуть на локаціях інфекційний контроль, логістику потоків людей та дотримання холодового ланцюга на всіх етапах вакцинації", - розповіли в обласному ЦГЗ.

В умовах дефіциту вакцин в Україні центри працюватимуть лише на вихідних. Але планується, що з надходженням нових партій вакцин в об’ємі, достатньому для масової вакцинації, такі центри прийматимуть людей щоденно і вакцинуватимуть всіх бажаючих.

Нагадаємо, у Рівному розгортають центр вакцинації населення проти COVID-19. Він запрацює вже у вихідні, 5-6 червня.

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