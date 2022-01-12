В Одесі відкриють пункти обігріву для безпритульних: від холоду померло майже 30 людей

В Одесі відкриють пункти обігріву для безпритульних: від холоду померло майже 30 людей

У наметах можна отримати гарячу їжу та меддопомогу.

Сьогодні, 12 січня, в Одесі почали ставити пункти обігріву для безпритульних. Це пов'язано з тим, що через морози майже 30 людей не пережили зиму.

Про це пише місцеве видання Odessa.online.

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Розпорядження щодо організації таких місць підписав мер Одеси Геннадій Труханов.

"У наметах кожен охочий зможе отримати гарячу їжу, чай та медичну допомогу. Закінчити роботи зі встановлення ми плануємо до вечора, тоді й будемо вже готові приймати людей", - розповів засновник організації "Нове життя" Федір Герасимов.

Глава департаменту праці та соціальної політики Олена Китайська повідомила, що такі пункти встановлюються у всіх районах міста.

"Пункт обігріву на Куликовому полі користується найбільшою популярністю, тому що поруч перебуває залізничний вокзал та "Привоз". Аналогічні пункти встановлюються на Глушко, 32, Марсельській, 20 та у сквері Георгія Гамова. Також у нас є центри реінтеграції для чоловіків та жінок, у яких ми приймаємо бажаючих перечекати холоди”, - уточнила Китайська.

За даними видання УСІ, від холоду в Одесі померло 28 безхатченків. Основними причинами смертей стали проблеми з серцем.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватися під час значного зниження температури повітря:

одягайтесь багатошарово. Краще надягати на себе кілька легких кофт замість однієї теплої. Це має попередити пітливість, яка на морозі є небезпечною;

захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте надягати рукавички, шапку, шарф, піднімайте комір;

взуття слід взувати лише сухе, а також варто пам’ятати, що воно не має здавлювати ногу;

не виходьте на мороз голодними. Обов’язково добре поїжте, бажано щось висококалорійне. Замерзли – також з’їжте що-небудь;

заходьте щогодини чи пів години в тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці;

рухайтесь на холоді, це посилює кровообіг і сприяє зігріванню тіла;

підсолоджений гарячий чай або кава дадуть змогу відігрітися;

не можна вживати алкогольні напої – алкоголь призводить до швидших втрат тепла;

у жодному разі не можна розтирати уражене місце чи зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою або біля гарячих радіаторів