В Одесі відновили пошкоджену негодою котельню: до ранку в оселях людей має бути тепло

Відновлена робота пошкодженої внаслідок негоди котельні.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зараз у тестовому режимі надається тепло для 120 тисяч абонентів в Одесі. До ранку в оселях людей має бути тепло.

"Дякуємо КП «ТМО», міській владі, спеціалістам «Одесагаз», співробітникам ДСНС та всім аварійним службам за роботу!", - йдеться у повідомленні.

"Завтра, у вівторок 28 листопада, в області оголошено штормове попередження. Очікуються пориви вітру, ожеледиця, місцями туман, що можуть суттєво ускладнити умови дорожнього руху. Звертаюся до жителів Одещини та гостей регіону з проханням обмежити пересування та поїздки на авто. Забезпечте свою безпеку та безпеку інших, утримуючись від поїздок у разі можливості. Розраховуємо на ваше розуміння та співпрацю у цей період надзвичайних погодних умов. Бережіть себе!", - зауважив посадовець.

Читайте також: