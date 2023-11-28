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В Одесі відновили пошкоджену негодою котельню: до ранку в оселях людей має бути тепло

В Одесі відновили пошкоджену негодою котельню: до ранку в оселях людей має бути тепло

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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В Одесі відновили пошкоджену негодою котельню: до ранку в оселях людей має бути тепло

Скоро люди будуть з теплом / Фото: t.me/odeskaODA

В Одесі подолали наслідки негоди.

Відновлена робота пошкодженої внаслідок негоди котельні.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

Зараз у тестовому режимі надається тепло для 120 тисяч абонентів в Одесі. До ранку в оселях людей має бути тепло.

"Дякуємо КП «ТМО», міській владі, спеціалістам «Одесагаз», співробітникам ДСНС та всім аварійним службам за роботу!", - йдеться у повідомленні. 

"Завтра, у вівторок 28 листопада, в області оголошено штормове попередження. Очікуються пориви вітру, ожеледиця, місцями туман, що можуть суттєво ускладнити умови дорожнього руху. Звертаюся до жителів Одещини та гостей регіону з проханням обмежити пересування та поїздки на авто. Забезпечте свою безпеку та безпеку інших, утримуючись від поїздок у разі можливості. Розраховуємо на ваше розуміння та співпрацю у цей період надзвичайних погодних умов. Бережіть себе!", - зауважив посадовець. 

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Дата публікації
Перегляди
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