В Одесі відомого активіста затримали на рекетирстві

Його вже відправили в ізолятор тимчасового тримання, незабаром будуть обирати запобіжний захід.

В Одесі правоохоронці затримали відомого активіста за підозрою у рекетирстві в великому розмірі.

Про це пише "Думська".

Лідер організації "Автомайдан Одеса" (не "Автомайдан") і власник приватної охоронної фірми був затриманий, коли вимагав 15 тисяч гривень від підприємця. Той мав незаконні гральні автомати.

Наразі активіста помістили в ізоляторі тимчасового утримання. Виявилося, він також фігурує в провадженні, відкритому через розграбування скіфського кургану в селі Скобелеве Миколаївської області.

Нагадаємо, в Одеській області викрили учасників угруповання, які причетні до викрадення людей, вимагання, розбійних нападах і заволодіння нерухомістю.

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