В Одесі відпочивальникам призовного віку роздають повістки на пляжі

Скупався в морі – отримав повістку.
В Одесі відпочивальникам призовного віку на пляжі 12 станції Великого Фонтану видавали запрошення до військкомату.
Про це повідомляє "Суспільне Одеса".
Раніше у Мережу потрапило відео, зняте в одному із закладів на одеському узбережжі. На відео можна побачити жінку та чоловіка, що займаються оральним сексом. Водночас чоловік курить кальян.
Одеса купальний сезон зустрічає замінованими, а через це незвично порожніми пляжами. Вздовж берегової лінії моря можна гуляти, а от виходити на пісок – ні.
Як довго діятиме заборона на одеських пляжах і чи зможуть туристи безпечно відпочити цьогоріч в курортній Одесі, залежить від наших Збройних сил, які роблять усе, щоб вигнати ворога з української землі. Цивільних вони просять берегти свої життя і виконувати всі накази і застороги.
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