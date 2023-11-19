В Одесі викрили бізнесмена, який намагався дати хабар військовому командуванню

На хабарі погорів ще один бізнесмен.

НАБУ і САП спільно з Департаментом військової контррозвідки СБУ викрили особу на наданні командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" неправомірної вигоди.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

Як стало відомо, кошти передавались від керівника приватної компанії за видачу окремого розпорядження для отримання дозволу на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.

"Кримінальне провадження розпочато на підставі заяви командувача ОСУВ "Одеса", який у подальшому сприяв викриттю злочину", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

В Одесі бізнесмен погорів на хабарі

Раніше ми повідомляли, що у Києві експосадовець "Київзеленбуду" розікрав 9,5 тисячі літрів пального, що призначалося для військових ЗСУ.

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