В Одесі викрили прихильника Путіна: чекав на парад російської армії в Києві

В Одесі піймали прихильника "руского міра" та путінської "спецоперації" в Україні.

Одеситу вже оголосили підозру за статтею "виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників". Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Одеської області.

Зазначається, що чоловік виправдовував дії ворога у Telegram-каналі. В своїх публікаціях 32-річний одесит прославляв російських військових та чекав на їхній парад в Києві.

"У своїх дописах чоловік прославляв російських загарбників та їхні злочинні дії щодо українців, дуже чекав їхнього параду в Києві і залякував усіх невдоволених розправою, яка на них чекає після захоплення ворогами", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як повідомлялося, мешканцеві Івано-Франківської області інкримінують поширення інформації щодо розташування об’єктів Збройних сил України. Рівненська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 21-річного прикарпатця. Молодик може опинитися у в'язниці: йому загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення.

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