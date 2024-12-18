В Одесі викрили священника УПЦ (МП), який вихваляв Путіна та героїзував окупантів

Служба безпеки України викрила настоятеля одного з храмів Одеської єпархії УПЦ (МП), який підтримував агресію РФ проти України. Священник виправдовував дії окупантів, вихваляв диктатора Володимира Путіна та розпалював релігійну ворожнечу.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Як встановило розслідування, під час проповідей та спілкування з вірянами протоієрей вихваляв путіна та героїзував окупаційні угруповання росії", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, він намагався виправдати воєнні злочини, зокрема обстріли цивільних об'єктів України. Настоятель також розпалював нетерпимість до представників інших релігійних конфесій серед своїх парафіян. СБУ задокументувала факти його антиукраїнської діяльності, а судово-лінгвістична експертиза підтвердила інформаційно-підривну діяльність на користь РФ.

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові затримано 15-річних підлітків, які здійснили теракти на замовлення РФ.

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