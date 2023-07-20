В Одесі вирує негода: злива затопила вулиці, вітер повалив дерева (фото, відео)

Одесу накрила сильна злива з градом 20 липня, внаслідок чого затопило вулиці і рух транспорту по них ускладнений.

Про це повідомила Одеська міськрада та місцеві ЗМІ.

В Одесі суттєво погіршилася погода 20 липня: вирують злива, град і вітер. Дощовою водою затопило деякі вулиці міста. Подекуди рівень води сягає колін.

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Через негоду був призупинений рух трамваїв №28 та №12. Важкопроїзними зараз є вулиці Балківська, Отамана Головатого, Чорноморського козацтва, Приморська та Газовий провулок.

На опублікованих "Суспільним. Одеса" відео видно також повалені дерева, а машини радше "пливуть" міськими дорогами, аніж їдуть.

Перед цим в Одесі було оголошене попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності. Повідомлялося, що очікується гроза, яка збережеться до кінця дня.

Одесу накрила сильна злива 20 липня, затоплені вулиці / Фото: Telegram / Одеса. Офіційно

Одесу накрила сильна злива 20 липня, затоплені вулиці

Одесу накрила сильна злива: затопило вулиці і повалило дерева

Нагадаємо, напередодні потужна злива з грозою вирували у Львові. Водою залило вулиці міста, а з люків буквально били "гейзери". Почав протікати дах в одному з великих ТРЦ.

Окрім того, під час львівської негоди блискавка влучила у два трансформатори, тож подекуди були проблеми з електроенергією. Стався розлив колектора та зафіксоване підтоплення.

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