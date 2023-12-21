Мобілізація в Одесі: співробітники ТЦК заштовхали чоловіка до "швидкої", його "відбивала" супутниця

В Одеському ТЦК запевнили, що проведуть перевірку і службове розслідування.

Новий скандал з примусовою мобілізацією в Одесі – у Мережі з'явилося відео, як працівники ТЦК знову використовують машину "швидкої" для рейдів по місту.

Жінка повиснула на дверях автівки з військкомами, яка вже рушала

На кадрах видно, як військкоми силоміць запхали чоловіка в автомобіль швидкої допомоги. Супутниця чоловіка намагалася сісти з ними в "швидку". Жінка повиснула на дверях автівки, попри те, що водій вже рушив. Таким чином вона змусила зупинити машину. На іншому відео видно, що зі "швидкої" виходять жінка і її супутник, якого намагалися затримати.

В Одесі ТЦК на "швидкій" знову затримує чоловіків

"Швидка" ймовірно куплена волонтерами для фронту

У місцевих пабліках також пишуть, що машина "швидкої", яка забрала чоловіка, була куплена благодійною організацією. На автівці помітили наклейку організації United Ukraine Fellowship, яка закуповує реанімобілі на фронт за пожертвування людей.

Фото: Фото з соціальних мереж

Реакція ТЦК

"За фактом порушення військовими порядку використання транспортного засобу спеціального призначення і незаконного застосування сили військовою службою правопорядку проводиться перевірка. Командувач призначив службове розслідування, за результатами якого всім деталям інциденту буде надано правову оцінку, винні – притягнуті до відповідальності", – зазначили в Одеському обласному ТЦК.

Начальниця центру стратегічних комунікацій Оперативно-стратегічне угруповання військ "Одеса" Наталія Гуменюк також відреагувала на скандал.

"Призначено перевірку. Зараз не можу давати коментувати, поки ми не перевіримо ці факти. Розбираються відповідні структури, зокрема військова служба правопорядку", – заявила Гуменюк.

Нагадаємо, що це вже не вперше працівники ТЦК в Одесі для мобілізаційних заходів використовують машину "швидкої". Після попереднього гучного скандалу на початку 2023 року Одеський ТЦК та СП побіцяв більше не використовувати "швидку" для роздавання повісток, хоча запевнив, що це не заборонено законом.

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