В Одесі військкоми знову силоміць "пакували" чоловіка до буса: що кажуть у ТЦК

В ТЦК стверджують, що відео, яке опубліковано в соцмережах, показує лише те, що вигідно для російської пропаганди, і "не дає повної картини про причини конфліктної ситуації".

В Мережі з'явилося відео з Одеси, на якому чоловіки у військовій формі намагалися затягнути цивільного до мікроавтобуса, а той кликав на допомогу.

В Одесі ТЦК знову силоміць "пакували" чоловіка в бус

Реакція ТЦК

В Одеському ТЦК прокоментували інцидент і підтвердили: на відео дійсно їхні працівники.

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Проте в ТЦК закликали українців не робити поспішних висновків. У військкоматі стверджують, що цивільний чоловік на відео "вже був в одному з РТЦК та СП міста Одеси, звідки втік під час проходження медичного огляду".

"Цього громадянина було виявлено військовослужбовцями РТЦК і було викликано поліцію для затримання та доправлення до РТЦК для подальшого проходження ВЛК. Проте громадянин почав ображати військових і застосовувати фізичну силу до військовослужбовців ТЦК", – йдеться в повідомленні.

У ТЦК стверджують, що відео, яке опубліковано в соцмережах, показує лише те, що вигідно для російської пропаганди, "не демонструє поведінки громадянина та не дає аудиторії повної картини про причини конфліктної ситуації".