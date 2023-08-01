В Одесі військовий вимагав 400 тисяч грн відкатів за будівництво казарм для мобілізованих: фото

В Одесі затримали військового посадовця, який вимагав відкатів у розмірі 400 тисяч грн за будівництво казарм для мобілізованих до ЗСУ.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, корупційну схему викрили в одеському військовому квартирно-експлуатаційному управлінні. Там посадовці регулярно вимагали відкати за виконання робіт.

В Одесі військового затримали через вимагання відкатів / Фото: СБУ

"Посадовці регулярно вимагали відкати від підрядників, які виконували держзамовлення щодо ремонтних робіт на об’єктах ЗСУ в Одеській області. Задокументовано факт вимагання очільником оборонного квартирно-експлуатаційного управління на більше ніж 400 тис. грн від представників місцевої ремонтно-будівельної компанії", - йдеться у повідомленні.

У підозрюваних провели обшуки / Фото: СБУ

За даними слідства, розмір відкату становив 20% від суми державного замовлення. Хабар підозрюваний отримував за посередництвом свого підлеглого, якого затримали "на гарячому".

"Крім того, задокументовано злочинну діяльність ще одного учасника оборудки – керівника афілійованої комерційної структури. Через підконтрольні фірми комерсант виводив у тінь і в подальшому конвертував у готівку гроші, які отримував нібито за виконання ремонтних робіт на військових об’єктах", - зазначили в СБУ.

Під час обшуків СБУ знайшла докази злочинної діяльності військових посадовців. Посереднику, який отримував гроші, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Обшуки у підозрюваних в Одесі / Фото: СБУ

"Триває розслідування для притягнення до відповідальності очільника військового квартирно-експлуатаційного управління та залученого ним до оборудки керівника комерційної структури", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваним військовим загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці провели обшуки у керівника Дніпропетровського обласного ТЦК та СП. Під час війни він встиг придбати майна на понад 350 тисяч доларів.

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