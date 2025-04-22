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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
458
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1 хв

В Одесі військовослужбовець ТЦК та активісти влаштували бійку зі стріляниною

Конфлікт почався з того, що один із сусідів пригадав старі образи та вирішив з’ясувати стосунки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Хуліганів затримано

Хуліганів затримано

В Одесі поліція підозрює військовослужбовця ТЦК та двох членів громадської організації у хуліганстві з використанням травматичної зброї в одному з районів міста.

Про це повідомили в поліції регіону.

«Фігуранти влаштували бійку зі стріляниною в одному з дворів житлового будинку в Хаджибейському районі Одеси», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, один із підозрюваних у нетверезому стані прийшов до колишнього сусіда з’ясовувати давні неприязні стосунки.

«Не заставши господаря вдома, він спровокував сварку з його дружиною. Агресивного чоловіка вигнав сусід жінки, однак він невдовзі повернувся з чотирма товаришами. Правопорушники вибивали двері квартири, дебоширили і били громадянина, коли той вийшов до них. Під час сутички один із фігурантів, попередньо, із травматичної зброї зробив кілька пострілів. На щастя, ніхто не постраждав», — повідомив слідчий у справі Віталій Орлов.

Особи цих чоловіків встановили поліцейські. Ними виявилися місцеві жителі віком 31, 22 та 20 років. Один із них — військовослужбовець Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, двоє — члени громадської організації.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене групою людей. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, у житловому подвірʼї Кам’янського сталася стрілянина з автомата. Попередньо, стрілець був напідпитку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
458
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