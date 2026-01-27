В Одесі внаслідок атаки дронів пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки (відео, фото)

Наслідки ворожої атаки на Одесу / © Facebook / Сергій Лисак

Внаслідок ворожої атаки уданих безпілотників в ніч проти 27 січня в Одесі пошкоджено обʼєкт інфраструктури.

Про це повідомив голова МВС Одеси Сергій Лисак.

Він заявив, що внаслідок атаки також були пошкоджені житлові будинки та будівельний майданчик.

За попередньою інформацією, постраждала жінка.

«Її з осколковими пораненнями госпіталізовано до медичного закладу. Ще одну жінку деблоковано. Її життю нічого не загрожує», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Одесі в ніч проти 27 січня пролунали вибухи на тлі атаки ворожих ударних безпілотників.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 27 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.