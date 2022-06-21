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В Одесі внаслідок денного влучання ворожої ракети в склад загинув охоронець: подробиці

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В Одесі внаслідок денного влучання ворожої ракети в склад загинув охоронець: подробиці

Фото: Associated Press

Активність дій українських військових змушує ворога застосовувати відчайдушні засоби впливу. 

Про це в повідомлені у Facebook інформує оперативне командування «Південь». 

Обмежений в маневрах і скований в просуванні вперед, противник на суходолі намагається втримуватися на крайньому облаштованому рубежі оборони. 

Тим часом з повітря і з тимчасово окупованого Криму було завдано масованого ракетного удару.

Зокрема, 4 ракети Х-31А з ворожого винищувача та ракета типу «Онікс» з берегового ракетного комплексу були спрямовані на Очаків та влучили в сільськогосподарські угіддя у передмісті.

Решта 9 «Оніксів» – були адресовані Одещині. В дельті Дунаю пошкоджено житлові будинки на островах, в Білгород-Дністровському районі – влучання біля цвинтаря і біля об’єкту промислової інфраструктури. Обійшлося без жертв та постраждалих. 

Але в Одесі, внаслідок влучання у логістичний продуктовий склад загинула одна цивільна особа - охоронець.

Раніше повідомлялося про те, що внаслідок ракетних ударів по Одеській області є поранені

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