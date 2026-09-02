В Одесі внаслідок російської атаки постраждали троє людей, серед них дитина

Сирена / © Pexels

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В Одесі внаслідок ворожої атаки попередньо постраждали троє людей, серед них одна дитина.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його словами, інформація щодо наслідків російського удару уточнюється.

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«Попередньо, є троє постраждалих внаслідок ворожої атаки на місто. Серед них одна дитина. Деталі з’ясовуємо», — повідомив Лисак.

Раніше очільник Одеської МВА повідомляв, що внаслідок атаки в місті пошкоджено інфраструктуру та, попередньо, є руйнування житлових будинків.

Нагадаємо, що раніше РФ вгатила по ТЕЦ на Одещині: що відомо про наслідки атаки

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