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В Одесі внаслідок російської атаки постраждали троє людей, серед них дитина
Внаслідок російської атаки на Одесу постраждали троє людей, серед них одна дитина. За попередніми даними, інформація про наслідки удару ще уточнюється.
В Одесі внаслідок ворожої атаки попередньо постраждали троє людей, серед них одна дитина.
Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, інформація щодо наслідків російського удару уточнюється.
«Попередньо, є троє постраждалих внаслідок ворожої атаки на місто. Серед них одна дитина. Деталі з’ясовуємо», — повідомив Лисак.
Раніше очільник Одеської МВА повідомляв, що внаслідок атаки в місті пошкоджено інфраструктуру та, попередньо, є руйнування житлових будинків.
Нагадаємо, що раніше РФ вгатила по ТЕЦ на Одещині: що відомо про наслідки атаки