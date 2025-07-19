ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
372
Час на прочитання
1 хв

В Одесі внаслідок російської атаки спалахнуло чотири поверхи багатоквартирного будинку (фото)

Росія завдала ракетного удару по Одесі, спричинивши пожежу в житловому будинку й загибель людини.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Одеса

Одеса / © ДСНС

Росія атакувала Одесу: загинула одна людина.

Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соцмережах.

Внаслідок атаки спалахнула пожежа з 6 по 9  поверхи 9-поверхового житлового будинку. Пожежу ліквідували рятувальники, разом з добровольцями.

З квартир у вогні врятували 5 осіб, на жаль, одна врятована жінка загинула. 

Атака на Одесу_7 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Одесу_8 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Одесу_6 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Одесу_4 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Одесу_1 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Одесу_3 / © ДСНС

© ДСНС

Атака на Одесу_2 / © ДСНС

© ДСНС

На місці працювали психологи ДСНС та Національної поліції. 

З пошкоджених квартир евакуювали домашніх тварин. 

Інформація щодо постраждалих встановлюється.

Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Київ "Шахедами": які наслідки

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie