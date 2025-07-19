- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 372
- Час на прочитання
- 1 хв
В Одесі внаслідок російської атаки спалахнуло чотири поверхи багатоквартирного будинку (фото)
Росія завдала ракетного удару по Одесі, спричинивши пожежу в житловому будинку й загибель людини.
Росія атакувала Одесу: загинула одна людина.
Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соцмережах.
Внаслідок атаки спалахнула пожежа з 6 по 9 поверхи 9-поверхового житлового будинку. Пожежу ліквідували рятувальники, разом з добровольцями.
З квартир у вогні врятували 5 осіб, на жаль, одна врятована жінка загинула.
На місці працювали психологи ДСНС та Національної поліції.
З пошкоджених квартир евакуювали домашніх тварин.
Інформація щодо постраждалих встановлюється.
Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Київ "Шахедами": які наслідки