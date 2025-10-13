ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
1 хв

В Одесі вночі пролунали вибухи

Місто під атакою ворожих ударних безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Робота сил ППО

Робота сил ППО / © Getty Images

В Одесі в ніч проти 13 жовтня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

У повідомленні зазначається, що перші вибухи пролунали приблизно о пів на першу годину ночі.

Голова одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що в регіоні працюють сили ППО.

Перед вибухами Повітряні сили повідомили, що у напрямку Одеси зі сторони Чорного моря рухається груба ударних безпілотників.

Раніше повідомлялося, що в Одесі під час масованої російської атаки ворожий ударний дрон влетів у житлову квартиру на Французькому бульварі.

Ми раніше інформували, що в Одесі частково зникло електропостачання через нічну російську атаку. Також відключення світла фіксують в Одеському районі.

Дата публікації
Кількість переглядів
94
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie