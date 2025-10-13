- Дата публікації
В Одесі вночі пролунали вибухи
Місто під атакою ворожих ударних безпілотників.
В Одесі в ніч проти 13 жовтня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
У повідомленні зазначається, що перші вибухи пролунали приблизно о пів на першу годину ночі.
Голова одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що в регіоні працюють сили ППО.
Перед вибухами Повітряні сили повідомили, що у напрямку Одеси зі сторони Чорного моря рухається груба ударних безпілотників.
Раніше повідомлялося, що в Одесі під час масованої російської атаки ворожий ударний дрон влетів у житлову квартиру на Французькому бульварі.
Ми раніше інформували, що в Одесі частково зникло електропостачання через нічну російську атаку. Також відключення світла фіксують в Одеському районі.