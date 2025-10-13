В Одесі вночі пролунали вибухи

Робота сил ППО / © Getty Images

В Одесі в ніч проти 13 жовтня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

У повідомленні зазначається, що перші вибухи пролунали приблизно о пів на першу годину ночі.

Голова одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що в регіоні працюють сили ППО.

Перед вибухами Повітряні сили повідомили, що у напрямку Одеси зі сторони Чорного моря рухається груба ударних безпілотників.

Раніше повідомлялося, що в Одесі під час масованої російської атаки ворожий ударний дрон влетів у житлову квартиру на Французькому бульварі.

Ми раніше інформували, що в Одесі частково зникло електропостачання через нічну російську атаку. Також відключення світла фіксують в Одеському районі.