В Одесі вночі пролунали вибухи

Вибухи пролунали у Одесі / © Getty Images

В Одесі в ніч проти 26 грудня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

"В Одесі лунають вибухи", - повідомило видання з посиланням на власних кореспондентів.

Перед вибухами в області та місті була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.

За інформацією моніторингових каналів, під ударом опинилась портова інфраструктура.

Раніше повідомлялося, що в Ізмаїлі в ніч проти 26 грудня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що війна та обстріли цього року продемонстрували, яку кількість повітряних цілей спроможні одночасно застосовувати росіяни.