Укрaїнa
131
1 хв

В Одесі вночі пролунали вибухи

У ніч проти 26 грудня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи на тлі загрози ворожих ударних безпілотників.

Ігор Бережанський
Вибухи пролунали у Одесі

Вибухи пролунали у Одесі / © Getty Images

В Одесі в ніч проти 26 грудня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

"В Одесі лунають вибухи", - повідомило видання з посиланням на власних кореспондентів.

Перед вибухами в області та місті була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.

За інформацією моніторингових каналів, під ударом опинилась портова інфраструктура.

Раніше повідомлялося, що в Ізмаїлі в ніч проти 26 грудня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що війна та обстріли цього року продемонстрували, яку кількість повітряних цілей спроможні одночасно застосовувати росіяни.

