- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 131
- Час на прочитання
- 1 хв
В Одесі вночі пролунали вибухи
У ніч проти 26 грудня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи на тлі загрози ворожих ударних безпілотників.
В Одесі в ніч проти 26 грудня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
"В Одесі лунають вибухи", - повідомило видання з посиланням на власних кореспондентів.
Перед вибухами в області та місті була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.
За інформацією моніторингових каналів, під ударом опинилась портова інфраструктура.
Раніше повідомлялося, що в Ізмаїлі в ніч проти 26 грудня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що війна та обстріли цього року продемонстрували, яку кількість повітряних цілей спроможні одночасно застосовувати росіяни.