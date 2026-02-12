- Дата публікації
-
В Одесі вночі пролунали вибухи
Місто атакували ворожі ударні безпілотники.
В Одесі в ніч проти 12 лютого пролунала низка вибухів під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні начальника Одеської МВА Сергія Лисака.
«В місті гучно! Перебувайте у безпечних місцях!» — йдеться у повідомленні.
В свою чергу голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про роботу сил протиповітряної оборони.
Перед цим у Повітряних силах повідомили про декілька груп ударних БпЛА, які рухаються на місто з півдня та півночі.
Пізніше Лисак додав, що внаслідок атаки в одному з районів міста було пошкоджено обʼєкт інфраструктури.
Раніше повідомлялося, що російські ударні безпілотники типу Shahed завдали чергового удару по Одесі, внаслідок чого загинула одна людина.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 12 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.