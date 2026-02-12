В Одесі вночі пролунали вибухи

Вибухи пролунали у Одесі / © Getty Images

В Одесі в ніч проти 12 лютого пролунала низка вибухів під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

«В місті гучно! Перебувайте у безпечних місцях!» — йдеться у повідомленні.

В свою чергу голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про роботу сил протиповітряної оборони.

Перед цим у Повітряних силах повідомили про декілька груп ударних БпЛА, які рухаються на місто з півдня та півночі.

Пізніше Лисак додав, що внаслідок атаки в одному з районів міста було пошкоджено обʼєкт інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що російські ударні безпілотники типу Shahed завдали чергового удару по Одесі, внаслідок чого загинула одна людина.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 12 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.