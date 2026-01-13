В Одесі вночі пролунали вибухи: місто атакували БпЛА

В Одесі пролунали вибухи / © Getty Images

Реклама

У ніч проти 13 січня Одеса опинилася під атакою ворожих ударних безпілотників. Під час повітряної тривоги в місті пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на власних кореспондентів.

«В Одесі було чути вибухи», — зазначає видання.

Реклама

Перед цим Повітряні сили та моніторингові канали попереджали про наближення до міста великої кількості ворожих безпілотників.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу у ніч проти 13 січня загинуло двоє людей.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 13 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.