- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 109
- Час на прочитання
- 1 хв
В Одесі вночі пролунали вибухи: місто атакували БпЛА
В Обласній військовій адміністрації повідомили про роботу сил протиповітряної оборони.
У Одесі вночі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Він заявив, що по ворожих цілях працюють сили протиповітряної оборони і закликав залишатися у безпечних місцях до відбою.
«Працює ППО. Прошу всіх перебувати в безпечних місцях», — йдеться у повідомленні.
Перед вибухами Повітряні сили повідомили про рух кількох ударних безпілотників у напрямку міста.
Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки по Західноукраїнській електропідстанції, у Львівській області можливі перебої в енергопостачанні західних регіонів України.
Ми раніше інформували, що характерною особливістю атаки 7 лютого стало використання росіянами практично всієї номенклатури ракетного озброєння, яке є в їхньому арсеналі.