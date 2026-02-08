В Одесі вночі пролунали вибухи: місто атакували БпЛА

Робота ППО / © Getty Images

У Одесі вночі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він заявив, що по ворожих цілях працюють сили протиповітряної оборони і закликав залишатися у безпечних місцях до відбою.

«Працює ППО. Прошу всіх перебувати в безпечних місцях», — йдеться у повідомленні.

Перед вибухами Повітряні сили повідомили про рух кількох ударних безпілотників у напрямку міста.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки по Західноукраїнській електропідстанції, у Львівській області можливі перебої в енергопостачанні західних регіонів України.

Ми раніше інформували, що характерною особливістю атаки 7 лютого стало використання росіянами практично всієї номенклатури ракетного озброєння, яке є в їхньому арсеналі.