В Одесі вночі пролунали вибухи: місто масовано атакували БпЛА
Влада закликала жителів міста перебувати у безпечних місцях.
У Одесі в ніч проти 27 січня пролунали вибухи на тлі атаки ворожих ударних безпілотників.
Про це йдеться у повідомленні голова Одеської військової адміністрації Сергія Лисака.
«У місті гучно! Перебувайте у безпечних місцях», — йдеться у повідомленні.
Перед вибухами Повітряні сили попереджали про наближення до Одеси групи ворожих БпЛА.
За даними моніторингових каналів, місто атакували близько 15 безпілотників.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 27 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що У Запорізькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.