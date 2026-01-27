В Одесі вночі пролунали вибухи: місто масовано атакували БпЛА

Вибухи пролунали у Одесі / © ТСН.ua

Реклама

У Одесі в ніч проти 27 січня пролунали вибухи на тлі атаки ворожих ударних безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні голова Одеської військової адміністрації Сергія Лисака.

«У місті гучно! Перебувайте у безпечних місцях», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Перед вибухами Повітряні сили попереджали про наближення до Одеси групи ворожих БпЛА.

За даними моніторингових каналів, місто атакували близько 15 безпілотників.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 27 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що У Запорізькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.