В Одесі вночі зафільмували колону військової техніки: відео розлетілося Мережею

Колону супроводжували поліцейські машини з мигалками.

Вночі в Одесі у селищі Котовського помітили колону військової техніки. Очевидці зняли передислокацію військової техніки. Колона рухалася вулицею Заболотного, але невідомо, де зупинилася, зазначили місцеві Телеграм-канали.

На кадрах видно, що колону супроводжували поліцейські машини з мигалками.

Користувачі Мережі почали писати:

Слава Україні, Героям Слава

Армія в бойовій готовності

Вони часто там їздять

Тільки дороги розбивають

І як тепер заснути?

Раніше в Одесі зафільмували на вулицях колону важкої військової техніки та обладнання, яку переганяли для навчань Оперативного командування "Південь".