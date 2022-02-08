Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

В Одесі вночі зафільмували колону військової техніки: відео розлетілося Мережею

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Одесі вночі зафільмували колону військової техніки: відео розлетілося Мережею

Колону супроводжували поліцейські машини з мигалками.

Вночі в Одесі у селищі Котовського помітили колону військової техніки. Очевидці зняли передислокацію військової техніки. Колона рухалася вулицею Заболотного, але невідомо, де зупинилася, зазначили місцеві Телеграм-канали.

На кадрах видно, що колону супроводжували поліцейські машини з мигалками.

Користувачі Мережі почали писати:

  • Слава Україні, Героям Слава
  • Армія в бойовій готовності
  • Вони часто там їздять
  • Тільки дороги розбивають
  • І як тепер заснути?

Раніше в Одесі зафільмували на вулицях колону важкої військової техніки та обладнання, яку переганяли для навчань Оперативного командування "Південь".

Читайте також:

Наступна публікація