В Одесі вночі зафільмували колону військової техніки: відео розлетілося Мережею

Колону супроводжували поліцейські машини з мигалками.
Вночі в Одесі у селищі Котовського помітили колону військової техніки. Очевидці зняли передислокацію військової техніки. Колона рухалася вулицею Заболотного, але невідомо, де зупинилася, зазначили місцеві Телеграм-канали.
На кадрах видно, що колону супроводжували поліцейські машини з мигалками.
Користувачі Мережі почали писати:
- Слава Україні, Героям Слава
- Армія в бойовій готовності
- Вони часто там їздять
- Тільки дороги розбивають
- І як тепер заснути?
Раніше в Одесі зафільмували на вулицях колону важкої військової техніки та обладнання, яку переганяли для навчань Оперативного командування "Південь".
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